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NOČNÁ NEHODA PRI KOŠICIACH: Vyžiadala si piatich zranených
Počas zásahu bola cesta v oboch smeroch uzatvorená. „Príslušníci zároveň vykonali na havarovaných vozidlách protipožiarne opatrenia a vymedzili miesto udalosti.
Autor TASR
Košice 8. júna (TASR) - K zrážke dvoch vozidiel došlo v nedeľu (7. 6.) pred 23.00 h na ceste medzi Košicami a obcou Sady nad Torysou, časť Zdoba. Pri nehode, ktorá si vyžiadala piatich zranených ľudí, zasahovali hasiči. „Vo vozidlách sa nachádzali štyri zakliesnené osoby, ktoré príslušníci vyslobodili pomocou hydraulického náradia, a jedna osoba sa nachádzala pri vozidle,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Hasiči po vyslobodení zranených osôb z havarovaných vozidiel poskytli predlekársku prvú pomoc a následne asistovali záchranárom pri transporte osôb do sanitných vozidiel.
Počas zásahu bola cesta v oboch smeroch uzatvorená. „Príslušníci zároveň vykonali na havarovaných vozidlách protipožiarne opatrenia a vymedzili miesto udalosti. Po záchrane osôb následne príslušníci asistovali polícii a súdnemu znalcovi pri dokumentovaní nehody,“ uviedol HaZZ.
Hasiči po vyslobodení zranených osôb z havarovaných vozidiel poskytli predlekársku prvú pomoc a následne asistovali záchranárom pri transporte osôb do sanitných vozidiel.
Počas zásahu bola cesta v oboch smeroch uzatvorená. „Príslušníci zároveň vykonali na havarovaných vozidlách protipožiarne opatrenia a vymedzili miesto udalosti. Po záchrane osôb následne príslušníci asistovali polícii a súdnemu znalcovi pri dokumentovaní nehody,“ uviedol HaZZ.