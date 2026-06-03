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NOČNÁ NEHODA V BRATISLAVE: Zranili sa piati ľudia
Podľa doterajších informácií 18-ročná vodička pravdepodobne neprispôsobila jazdu svojich schopnostiam, stavu a povahe vozovky a vo vysokej rýchlosti narazila do stromu.
Autor TASR
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Bratislava 3. júna (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v utorok (2. 6.) v noci na Ceste na Kamzík smerom do centra v bratislavskom Novom Meste. Pri nehode, pri ktorej narazilo auto do stromu, sa zranilo päť ľudí. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Podľa doterajších informácií 18-ročná vodička pravdepodobne neprispôsobila jazdu svojich schopnostiam, stavu a povahe vozovky a vo vysokej rýchlosti narazila do stromu. Pri náraze sa zranilo päť ľudí nachádzajúcich sa vo vozidle. So zraneniami rôzneho rozsahu boli prevezení do nemocníc.
Podľa doterajších informácií 18-ročná vodička pravdepodobne neprispôsobila jazdu svojich schopnostiam, stavu a povahe vozovky a vo vysokej rýchlosti narazila do stromu. Pri náraze sa zranilo päť ľudí nachádzajúcich sa vo vozidle. So zraneniami rôzneho rozsahu boli prevezení do nemocníc.