Nočná pôstna púť Železný pútnik do Šaštína bude 24. marca

Trstín 5. marca (TASR) – Druhý ročník nočnej pôstnej púte s názvom Železný pútnik ohlásila farnosť Trstín pri Trnave na piatok 24. marca. Pútnici sa vydajú na 38 kilometrov dlhú cestu z Hájička pri Trstíne do Šaštína-Stráží, jej konanie organizátori situujú zakaždým dva týždne pred sviatkom Veľkej noci. Informoval o tom za usporiadateľov Martin Horváth.



"Podujatie je určené pre všetkých záujemcov bez ohľadu na to, či sú kresťanského vyznania," uviedol. Púť nadväzuje na historické putovania mariánskych pútnikov do Šaštína a symbolicky sa spája aj s podobnou púťou na Morave z Olomouca na Hostýn, ktorá sa tam koná už 26 rokov. "Začíname omšou v Hájičku o 18.00 h. Celebrovať ju bude generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Peter Šimko, po nej sa dáme smerom cez Karpaty, s malou zastávkou približne v polovici v Plaveckom Mikuláši. Po príchode do cieľa bude omša v bazilike," uviedol Horváth.



Na premiérovom vlaňajšom ročníku sa zúčastnilo vyše 60 ľudí. "Boli z Oravy, od Zlatých Moraviec, Záhoria i z Trnavy a okolia. Najstarší účastník mal vyše 70 rokov a absolvoval celú trať," doplnil s tým, že prví pútnici dorazili do cieľa okolo 4.00 h ráno, poslední približne o 5.30 h a podobne by to malo byť aj v tomto roku. Putovať pritom možno po celej trase alebo si zvoliť jej časť. Zabezpečená je lekárska starostlivosť a k dispozícii bude aj auto.