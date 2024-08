Povesť o láske predstavia počas nočnej prehliadky hradu Strečno

Strečno 13. augusta (TASR) - Na nočnej prehliadke hradu Strečno zoznámia návštevníkov v stredu 14. augusta s príbehom o krásnej Marienke a Milkovi. Podľa hovorkyne Považského múzea v Žiline Magdalény Lackovej o mladú devu súperili hradní páni zo Starhradu a z hradu Strečno.



Príbeh bol inšpiráciou na vytvorenie zážitkovej prehliadky v podaní divadelno-šermiarskej skupiny Memento mori a združenia Hammer. "Marienka ľúbila majiteľa Starého hradu Milka, ale jej otec ju sľúbil pánovi Strečna Vladimírovi, ktorý svojho soka v láske zabil. Mladá deva chodievala tajne plakať na hrob potme v rytierskej zbroji. Vladimír rytiera zabil netušiac, že to bola jeho žena. Práve vtedy do neho udrel blesk a sluhovia už ráno našli len jeho obhorené telo," priblížil dej Ladislav Sekerka.



Pútavý dej o žiarlivosti, zrade a nenaplnenej láske spestria akčné šermiarske vystúpenia. "Veríme, že príbeh návštevníkov zaujme a zimomriavky vyvolajú nielen samotné scény, ale aj celkové záhadné prostredie," doplnil Sekerka.



Po prehliadke hradu bude na nádvorí ohňová šou v podaní Magic Flames. Vizuálny zážitok doplní stredoveká kuchyňa Cechu Terra de Selinan. "Prehliadky sa uskutočnia v ôsmich vstupoch od 20.30 h do 24.00 h a návštevníkom odporúčame vziať si baterky," dodala hovorkyňa Považského múzea.