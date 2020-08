Prehliadka na motívy Drakulu bude vyvrcholením leta na Oravskom hrade

Ilustračná snímka. Foto: Viva Musica!

Oravský Podzámok 22. augusta (TASR) – Letná sezóna na Oravskom hrade vyvrcholí nočnou prehliadkou. Podujatie na motívy Drakulu, upíra Nosferatu, sa uskutoční na budúci piatok 28. augusta. Správcovské Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava o tom informuje na oficiálnej webovej stránke." píšu múzejníci na stránke.Vstupy do hradu budú v čase od 20.00 h do 1.30 h každých 15 minút. Podujatie nie je vhodné pre deti do 15 rokov.Oravský hrad, ktorý postavili na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku ako "", je jednou z turistických atrakcií severného Slovenska. Hrad začali budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241. Tvorí ho rad budov sledujúcich tvar hradného vrchu a brala. V roku 1556 sa dostal do rúk Thurzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Dnešnú podobu dostal v roku 1611.