Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. máj 2026Meniny má Svetozár
< sekcia Regióny

NOČNÁ STREĽBA V LUČENCI: Zranil sa jeden človek

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Vyslaná hliadka zistila, že na parkovisku malo dôjsť k bitke medzi viacerými ľuďmi, následne osoba z vozidla Audi mala vytiahnuť zbraň a vystreliť do vzduchu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Lučenec 16. mája (TASR) - Pri nočnej streľbe pri budove banky v Lučenci sa v sobotu zranil jeden človek. Na mieste sa podľa polície pobili viacerí ľudia, pričom padli aj výstrely zo zbrane. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.

Ako uviedla, streľbu polícii nahlásili okolo 4.00 h. Vyslaná hliadka podľa Žabkovej zistila, že na parkovisku malo dôjsť k bitke medzi viacerými ľuďmi, následne osoba z vozidla Audi mala vytiahnuť zbraň a vystreliť do vzduchu. „Pri ďalšej manipulácii so zbraňou malo dôjsť v jednom z vozidiel k strelnému zraneniu osoby,“ priblížila hovorkyňa.

Vyšetrovanie udalosti prevzal podľa nej lučenecký vyšetrovateľ, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie za zločin nedovoleného ozbrojovania v súbehu s prečinom nedovoleného ozbrojovania, za krádež a za ublíženie na zdraví. „V súčasnosti zo strany polície nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie informácie, nakoľko prebiehajú procesné úkony,“ dodala Žabková.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení

Do areálu kaštieľa v Betliari vbehol medveď

M. KALIŇÁK: Nové eurofondy pre samosprávy budú, ak pripravíme reformy