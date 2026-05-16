< sekcia Regióny
NOČNÁ STREĽBA V LUČENCI: Zranil sa jeden človek
Vyslaná hliadka zistila, že na parkovisku malo dôjsť k bitke medzi viacerými ľuďmi, následne osoba z vozidla Audi mala vytiahnuť zbraň a vystreliť do vzduchu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Lučenec 16. mája (TASR) - Pri nočnej streľbe pri budove banky v Lučenci sa v sobotu zranil jeden človek. Na mieste sa podľa polície pobili viacerí ľudia, pričom padli aj výstrely zo zbrane. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Ako uviedla, streľbu polícii nahlásili okolo 4.00 h. Vyslaná hliadka podľa Žabkovej zistila, že na parkovisku malo dôjsť k bitke medzi viacerými ľuďmi, následne osoba z vozidla Audi mala vytiahnuť zbraň a vystreliť do vzduchu. „Pri ďalšej manipulácii so zbraňou malo dôjsť v jednom z vozidiel k strelnému zraneniu osoby,“ priblížila hovorkyňa.
Vyšetrovanie udalosti prevzal podľa nej lučenecký vyšetrovateľ, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie za zločin nedovoleného ozbrojovania v súbehu s prečinom nedovoleného ozbrojovania, za krádež a za ublíženie na zdraví. „V súčasnosti zo strany polície nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie informácie, nakoľko prebiehajú procesné úkony,“ dodala Žabková.
Ako uviedla, streľbu polícii nahlásili okolo 4.00 h. Vyslaná hliadka podľa Žabkovej zistila, že na parkovisku malo dôjsť k bitke medzi viacerými ľuďmi, následne osoba z vozidla Audi mala vytiahnuť zbraň a vystreliť do vzduchu. „Pri ďalšej manipulácii so zbraňou malo dôjsť v jednom z vozidiel k strelnému zraneniu osoby,“ priblížila hovorkyňa.
Vyšetrovanie udalosti prevzal podľa nej lučenecký vyšetrovateľ, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie za zločin nedovoleného ozbrojovania v súbehu s prečinom nedovoleného ozbrojovania, za krádež a za ublíženie na zdraví. „V súčasnosti zo strany polície nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie informácie, nakoľko prebiehajú procesné úkony,“ dodala Žabková.