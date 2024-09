NOČNÁ STREĽBA V TRNAVE: Polícia už obvinila dvoch mužov

Trnava 13. septembra (TASR) - Polícia obvinila dvoch mužov pre streľbu, ktorá sa odohrala v noci z nedele (8. 9.) na pondelok (9. 9.) v Trnave. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Viaceré osoby si mali v nedeľu večer, po skončení filmového predstavenia, navzájom 'vybavovať účty'. Členovia jednej skupiny mali začať prenasledovať muža, ktorý mal potom vystreliť 'varovný výstrel' do vzduchu. Skupina v konaní však ďalej pokračovala, a muž preto utiekol na blízku čerpaciu stanicu," priblížila polícia.



Na čerpacej stanici ho mali dobehnúť a fyzicky napadnúť, pričom pri útoku muž druhýkrát vystrelil. "Strela preletela až do interiéru čerpacej stanice, kde, našťastie, nikoho nezranila. Po výstrele mal mužovi jeden zo skupiny osôb zobrať zbraň. Po incidente všetci zúčastnení odišli na neznáme miesto," opísala polícia.



Muž, ktorý mal zbraň zobrať, sa neskôr sám prihlásil na polícii a priniesol aj zbraň, ktorú mužovi vzal.



Polícia na základe získaných dôkazov jedného z mužov obvinila zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu, za prečin výtržníctva, krádeže a nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Muž je stíhaný väzobne. Stotožniť sa im podarilo aj druhú osobu, ktorú obvinili zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a z prečinu výtržníctva. V prípade preukázania viny mu hrozí až desaťročné väzenie.



Polícia na prípade, stotožnení a obvinení ďalších osôb naďalej pracuje.