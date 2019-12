Nočné pátranie po poľských turistoch v Poloninách sa skončilo úspešne

Nová Sedlica 27. decembra (TASR) – Horskí záchranári pomohli v noci zo štvrtka (26.12.) na piatok dvojici poľských turistov v Poloninách. Do pátracej akcie sa podľa informácií Horskej záchrannej služby (HZS) zapojili aj záchranári z poľskej horskej záchrannej služby (GOPR).



Ako o tom informovala HZS na svojej internetovej stránke, horskí záchranári boli vo večerných hodinách vo štvrtok požiadaní o pomoc pri hľadaní dvoch poľských turistov vo veku 18 a 19 rokov, ktorí sa nevrátili do ubytovacieho zariadenia v Novej Sedlici.



"Podľa dostupných informácií chceli prejsť z poľskej strany cez Wielku Rawku a Kremenec do Novej Sedlice," konkretizovali záchranári. V spolupráci s kolegami z poľského GOPR-u sa preto rozhodli prepátrať oblasť Kremenca. Dvojicu Poliakov následne lokalizovali podľa stôp pod Temným vŕškom v Národnej prírodnej rezervácii Stužica. "Boli premočení, podchladení, ale bez zranení," uzavrela HZS s tým, že záchrannú akciu ukončili v skorých ranných hodinách.