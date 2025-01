Nočné sneženie prinesie v Tatrách desať až 20 centimetrov snehu

Liptovský Hrádok 10. januára (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v piatok nad pásmom lesa v Nízkych, Vysokých a v Západných Tatrách. V Malej a vo Veľkej Fatre je nad pásmom lesa nebezpečenstvo lavín malé. So snežením bude tendencia stúpajúca. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).



Nočné sneženie, ktoré bude pokračovať aj cez deň, prinesie spolu desať až 20 centimetrov nového snehu. Vietor sa posledné dni menil, preto môžu byť nafúkané snehové dosky takmer na všetkých svahoch, s výnimkou hrebeňov a chrbtov, odkiaľ je sneh odfúkavaný. Spočiatku bude pršať a hranica sneženia bude postupne klesať. Umožní to dobré previazanie s podkladom starého snehu. Nebezpečenstvo je koncentrované na svahy s veľkým sklonom a na miestach, kde sa nachádzal starý tvrdý sneh, hlavne v žľaboch a muldách.



Snehová pokrývka bola vplyvom mimoriadne teplého počasia mokrá a mäkká. S ochladením a snežením sa jej charakter výrazne zmení. Na mokrý podklad postupne pribudne do 20 centimetrov nového snehu. "Sneženie bude sprevádzať aj veľmi silný vietor, preto bude sneh zväčša ubitý do dosiek a vankúšov rôznej tvrdosti. Priemerne sa v našich pohoriach nachádza od 20 do 50 centimetrov snehu. Súvislá snehová pokrývka sa zväčša nachádza až nad pásmom lesa," priblížilo SLP HZS.



Nočné sneženie v Malej a Veľkej Fatre, ktoré bude pokračovať aj cez deň, prinesie päť až desať centimetrov nového snehu. Vietor sa posledné dni menil, preto môžu byť nafúkané snehové dosky takmer na všetkých svahoch, s výnimkou hrebeňov a chrbtov, odkiaľ je sneh odfúkavaný. Snehová pokrývka bola vplyvom mimoriadne teplého počasia mokrá a mäkká. S ochladením a snežením sa jej charakter výrazne zmení. "Na mokrý podklad postupne pribudne do desať centimetrov nového snehu. Sneženie bude sprevádzať aj veľmi silný vietor. Priemerne sa vo Fatrách nachádza od 20 do 30 centimetrov snehu," doplnilo stredisko s tým, že súvislá snehová pokrývka sa zväčša nachádza až nad pásmom lesa.