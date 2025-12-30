Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Regióny

NOČNÉ SNEŽENIE V BRATISLAVE: Polícia apeluje na zvýšenú opatrnosť

.
Policajná snímka snehu v Bratislave. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Zároveň upozornila na nutnosť dodržiavania používania predpísaného osvetlenia na motorových vozidlách.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 30. decembra (TASR) - Polícia apeluje na zvýšenú opatrnosť vodičov v Bratislave pre nočné sneženie a poveternostné podmienky. Informovala o tom na sociálnej sieti. Upozornila aj na dodržiavanie predpísaného osvetlenia na autách.

Bratislavskí dopravní policajti v súvislosti s nočným snežením apelujú na vodičov, aby svoju jazdu prispôsobili aktuálnej situácii súvisiacej s poveternostnými podmienkami a zvýšili svoju opatrnosť a pozornosť v cestnej premávke,“ priblížila polícia.

Zároveň upozornila na nutnosť dodržiavania používania predpísaného osvetlenia na motorových vozidlách. „Je potrebné, aby vodiči používali stretávacie svetlá a mali očistené svetlomety,“ dodala.

.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM:Pribudnú po vojne na Ukrajine na Slovensku nelegálne zbrane?

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek