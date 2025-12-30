< sekcia Regióny
NOČNÉ SNEŽENIE V BRATISLAVE: Polícia apeluje na zvýšenú opatrnosť
Zároveň upozornila na nutnosť dodržiavania používania predpísaného osvetlenia na motorových vozidlách.
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - Polícia apeluje na zvýšenú opatrnosť vodičov v Bratislave pre nočné sneženie a poveternostné podmienky. Informovala o tom na sociálnej sieti. Upozornila aj na dodržiavanie predpísaného osvetlenia na autách.
„Bratislavskí dopravní policajti v súvislosti s nočným snežením apelujú na vodičov, aby svoju jazdu prispôsobili aktuálnej situácii súvisiacej s poveternostnými podmienkami a zvýšili svoju opatrnosť a pozornosť v cestnej premávke,“ priblížila polícia.
Zároveň upozornila na nutnosť dodržiavania používania predpísaného osvetlenia na motorových vozidlách. „Je potrebné, aby vodiči používali stretávacie svetlá a mali očistené svetlomety,“ dodala.
