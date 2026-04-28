Nočné streľby pri Vihorlate bude možné počuť aj v okolitých obciach
Autor TASR
Snina 28. apríla (TASR) - Na strelnici Poruba pod Vihorlatom sa v utorok uskutočnia nočné streľby so slepou muníciou. Informovalo o tom mesto Snina s odvolaním sa na Správu vojenského obvodu Valaškovce Ministerstva obrany SR. Streľby sú naplánované v čase od 21.30 do 23.00 h. Obyvatelia susediacich obcí môžu počas tohto času počuť zvýšenú palebnú odozvu a ozvenu.
Podľa informácií od Správy vojenského obvodu Valaškovce ide o bežné vopred plánované cvičenie Ozbrojených síl SR realizované v prospech obrany a bezpečnosti štátu. „Zároveň žiadame verejnosť, aby sa zdržala zdieľania a šírenia nepravdivých komentárov na sociálnych sieťach, ktoré by podkopávali autoritu armády ako celku alebo vyvolali u obyvateľov paniku,“ uviedli v oznámení.
Verejnosť zároveň vyzvali, aby sa v uvedenom čase z bezpečnostných dôvodov nepohybovala v blízkosti pechotnej strelnice Poruba pod Vihorlatom.
