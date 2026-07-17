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NOČNÝ INCIDENT: Páchatelia fyzicky napadli dvoch mužov
Polícia preto ľudí vyzvala, aby ju kontaktovali v prípade, ak majú informácie o osobách, ktorých video zverejnila na sociálnej sieti.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Policajti vyšetrujú incident výtržníctva v Bratislave zo 4. júla. Páchatelia mali vtedy v noci v blízkosti budovy Manderláku napadnúť dvoch mužov. Policajti pátrajú po totožnosti páchateľov a verejnosť v tejto súvislosti žiadajú o pomoc. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Doposiaľ neznámi páchatelia v čase medzi 01.00 a 01.10 h v blízkosti Špitálskej ulice pri Manderláku fyzicky napadli dvoch mužov, ktorým spôsobili viaceré zranenia,“ priblížila.
Polícia preto ľudí vyzvala, aby ju kontaktovali v prípade, ak majú informácie o osobách, ktorých video zverejnila na sociálnej sieti.
„Doposiaľ neznámi páchatelia v čase medzi 01.00 a 01.10 h v blízkosti Špitálskej ulice pri Manderláku fyzicky napadli dvoch mužov, ktorým spôsobili viaceré zranenia,“ priblížila.
Polícia preto ľudí vyzvala, aby ju kontaktovali v prípade, ak majú informácie o osobách, ktorých video zverejnila na sociálnej sieti.