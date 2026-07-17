Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. júl 2026Meniny má Bohuslav
< sekcia Regióny

NOČNÝ INCIDENT: Páchatelia fyzicky napadli dvoch mužov

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Polícia preto ľudí vyzvala, aby ju kontaktovali v prípade, ak majú informácie o osobách, ktorých video zverejnila na sociálnej sieti.

Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Policajti vyšetrujú incident výtržníctva v Bratislave zo 4. júla. Páchatelia mali vtedy v noci v blízkosti budovy Manderláku napadnúť dvoch mužov. Policajti pátrajú po totožnosti páchateľov a verejnosť v tejto súvislosti žiadajú o pomoc. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Doposiaľ neznámi páchatelia v čase medzi 01.00 a 01.10 h v blízkosti Špitálskej ulice pri Manderláku fyzicky napadli dvoch mužov, ktorým spôsobili viaceré zranenia,“ priblížila.

Polícia preto ľudí vyzvala, aby ju kontaktovali v prípade, ak majú informácie o osobách, ktorých video zverejnila na sociálnej sieti.

.

Neprehliadnite

Argentína zvíťazila v semifinále nad Anglickom 2:1

PRVÍ FINALISTI: Španieli zvíťazili nad Francúzmi 2:0 a postúpili

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela bývalá dlhoročná sólistka Opery SND

NEHODA DVOCH AUTOBUSOV: Zasahoval aj vrtuľník