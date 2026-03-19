NOČNÝ INCIDENT V BRATISLAVE: Autom prerazili betónové kvetináče
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 19. marca (TASR) - Polícia sa intenzívne zaoberá stredajším (18. 3.) nočným prípadom na Špitálskej ulici v centre Bratislavy. Pátra po osobách, ktoré prerazili autom betónové kvetináče na parkovisku a odišli. Spôsobili tak aj viaceré škody. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová. Do incidentu boli zapojení i mestskí policajti (MsP) či príslušníci Útvaru zásahovej jednotky a kynológie (ÚZJaK).
„Hliadky Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave boli včera v čase krátko po 20.30 h vyslané na preverenie oznámenia v centre Bratislavy, keďže v jednej zo záložní sa mali nachádzať dve osoby - muž a žena -, ktoré sa v minulosti mali dopúšťať páchania majetkovej trestnej činnosti,“ uviedla hovorkyňa. Doplnila, že pri príchode policajných hliadok sa už na mieste nenachádzali.
Po odchode z prevádzky podľa nej nasadli na parkovisku na Špitálskej ulici do auta. „Následne v snahe odísť z parkoviska, ktoré bolo zabezpečené parkovacou rampou, prerazili betónové kvetináče a z miesta odišli,“ priblížila s tým, že poškodili svoje i ďalšie auto, tiež box na zásielky a box na použité oblečenie.
Ako podotkla, v priestoroch záložne sa nedopustili protiprávneho konania. Nedošlo tam podľa nej ani k zraneniu žiadnych osôb.
Prípadom sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia. „Po osobách, ktorých totožnosť je polícii známa, ako aj po vozidle značky Audi policajti útvarov v pôsobnosti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave intenzívne pátrajú,“ dodala hovorkyňa.
Hovorkyňa MsP hlavného mesta SR Bratislavy Barbora Krajčovičová v súvislosti s prípadom pre TASR uviedla, že MsP disponuje kamerovými záznamami z mestského kamerového systému. Po všimnutí si muža, ktorý utekal pred PZ, boli podľa Krajčovičovej upovedomené všetky hliadky v Starom Meste vrátane príslušníkov ÚZJaK. Tým svedok na Kamennom námestí oznámil, že videl utekajúceho muža pri Hoteli Kyjev spolu s neznámou ženou.
Svedok podľa hovorkyne zároveň upozornil hliadku mestských policajtov, že unikajúci muž môže byť ozbrojený. „Parkovisko v tom momente opúšťali dve vozidlá, na čo svedok povedal mestským policajtom, že unikajúci muž nastúpil do druhého auta. Policajti pritom opakovane vyzvali vodiča, aby zastavil vozidlo, vypol motor a otvoril dvere. Ten na výzvy nereagoval,“ podotkla Krajčovičová s tým, že použitá bola aj hrozba zbraňou. Vtedy podľa hovorkyne začal muž plnou rýchlosťou cúvať cez parkovisko a spôsobil viaceré škody.
