NOČNÝ INCIDENT V L. MIKULÁŠI: Vodič vrazil do skupiny ľudí

Liptovský Mikuláš 26. mája (TASR) - Nedeľný nočný incident v centre Liptovského Mikuláša sa skončil zraneniami dvoch osôb. Zástupca hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Richard Bolješik pre TASR potvrdil, že dvoch zranených mužov odviezli do nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Na prípad upozornil portál noviny.sk.



"Krátko pred druhou hodinou operačné stredisko vyslalo k hromadnej bitke jednu ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci a jednu ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Záchranári na mieste ošetrili 17-ročného muža s povrchovým poranením ruky a 21-ročného muža s polytraumou. Oboch transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši," priblížil zásah záchranárov Bolješik.



Podľa medializovaných informácií zranenia dvojici mužov spôsobil vodič auta, ktorý vrazil do skupiny ľudí. Ten sa neskôr snažil s autom z miesta ujsť a policajti údajne pri naháňačke použili aj služobné zbrane. "V súčasnosti prebiehajú prvotné procesné úkony, ktorých zverejnenie by mohlo narušiť, zmariť alebo podstatne sťažiť ďalší priebeh vyšetrovania a dosiahnuť požadovaný účel trestného konania," informovala TASR žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová. Doplnila, že bližšie informácie polícia poskytne, keď to procesná situácia dovolí.