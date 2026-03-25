Streda 25. marec 2026
NOČNÝ POŽIAR ÁUT: Vznikla škoda za tisíce

.
Snímka z miesta zásahu. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Autor TASR
Bytča 25. marca (TASR) - Profesionálni hasiči zasahovali pri nočnom požiari áut na Thurzovej ulici v Bytči. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 15.000 eur.

Požiar dodávkového vozidla hasičom ohlásili na operačné stredisko o 1.26 h. „Požiarom boli zasiahnuté aj ďalšie dve vedľa stojace osobné motorové vozidlá, ktoré boli poškodené vplyvom sálavého tepla. Zasahovali príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Bytči dvomi vysokotlakovými prúdmi. Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.

Doplnilo, že následkom požiaru vznikla majiteľom vozidiel súhrnná priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 15.000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.

.

