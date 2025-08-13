Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NOČNÝ POŽIAR AUTA: V obci Dlhé Pole vznikla škoda za 80.000 eur

Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Zasahujúci hasiči po príjazde na miesto zistili, že automobil je odstavený pred rodinným domom a požiar poškodil aj fasádu domu.

Autor TASR
Dlhé Pole 13. augusta (TASR) - Žilinskí príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali pri stredajšom nočnom požiari auta s plug-in hybridným motorom v obci Dlhé Pole v okrese Žilina. Ako informovalo žilinské krajské riaditeľstvo HaZZ na sociálnej sieti, materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 80.000 eur.

Požiar auta bol hasičom ohlásený na operačné stredisko krátko pred 2.00 h. „Zasahujúci hasiči po príjazde na miesto zistili, že automobil je odstavený pred rodinným domom a požiar poškodil aj fasádu domu. Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch jedným vysokotlakovým prúdom,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.

Doplnilo, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov, tá je v štádiu zisťovania. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 80.000 eur, uchránené hodnoty presahujú 300.000 eur. Pri požiari sa nikto nezranil,“ dodali hasiči.
