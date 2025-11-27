< sekcia Regióny
Nočný požiar domu pri Kežmarku spôsobil škody vo výške 60.000 eur
Hasičom sa včasným zásahom podarilo uchrániť majetok v hodnote ďalších 120.000 eur.
Autor TASR
Rakúsy 27. novembra (TASR) - V obci Rakúsy, okres Kežmarok, vypukol v noci na štvrtok požiar rodinného domu. Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove pre TASR potvrdil, že oheň spôsobil škodu vo výške približne 60.000 eur, nikto sa však nezranil.
Hasičom sa včasným zásahom podarilo uchrániť majetok v hodnote ďalších 120.000 eur. Na mieste zasahovali profesionáli z Kežmarku s dvoma kusmi techniky a tiež dobrovoľníci z Rakús a Spišskej Belej. Požiar hasičom nahlásili krátko pred polnocou a podarilo sa ho uhasiť pred 4.00 h nad ránom. „Osoby sa nachádzali mimo domu. Príčiny vzniku požiaru sú v štádiu vyšetrovania,“ dodal operačný dôstojník.
