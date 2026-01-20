< sekcia Regióny
NOČNÝ POŽIAR: V Petržalke horela sušička bielizne
Autor TASR
Bratislava 20. januára (TASR) - Na Kopčianskej ulici v bratislavskej Petržalke horela v pondelok (19. 1.) v noci sušička bielizne. Pri požiari sa nikto nezranil. Majiteľovi objektu tak vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 20.000 eur. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja.
Hasiči po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že ide o požiar sušičky v práčovni na prízemí šesťposchodovej budovy. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali prostredníctvom jedného prúdu vody a súbežne vykonali prieskum budovy. Zároveň postupne vynášali a zalievali časti tlejúcej bielizne, zadymené priestory odvetrali prostredníctvom pretlakovej ventilácie a vykonali záverečné kontrolné merania,“ priblížil HaZZ.
Na miesto privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov, ktorý ako predbežnú príčinu vzniku požiaru určil samovznietenie sušenej bielizne v sušičke. Hasiči svojou činnosťou uchránili majetok v hodnote 200.000 eur.
