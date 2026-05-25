NOČNÝ POŽIAR V SENCI: Plamene pohltili opustený rodinný dom
Autor TASR
Senec 25. mája (TASR) - Hasiči v noci z nedele (24. 5.) na pondelok zasahovali pri požiari opusteného rodinného domu na Železničnej ulici v Senci. Pri udalosti sa nikto nezranil. Škodu po požiari predbežne vyčíslili na 1000 eur. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave na sociálnej sieti.
„Hasiči po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že požiar interiéru sa rozšíril do niekoľkých izieb. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali prostredníctvom troch prúdov vody, pričom v jeho interiéri neboli nájdené žiadne osoby. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch po lokalizácii požiaru rozoberali strešnú krytinu a vyhľadávali a dohášali skryté ohniská požiaru,“ ozrejmil HaZZ.
Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. „V dôsledku požiaru vznikla majiteľovi domu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 1000 eur,“ dodal HaZZ. Okrem profesionálnych hasičov zasahovali aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Blatné.
