NOČNÝ POŽIAR V ŽILINE: Plamene pohltili auto
Autor TASR
Žilina 7. apríla (TASR) - Žilinskí príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali pri utorkovom nočnom požiari auta na Saleziánskej ulici v Žiline. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ na sociálnej sieti, materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 50.000 eur.
Požiar auta bol hasičom ohlásený na operačné stredisko desať minút po polnoci. „Požiar sa podarilo zlikvidovať jedným vysokotlakovým prúdom vody. Majitelia blízko stojacich áut stihli svoje automobily preparkovať pred príchodom jednotky a predišli vyšším škodám,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 50.000 eur. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania,“ dodali hasiči.
