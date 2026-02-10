< sekcia Regióny
Nočný požiar zasiahol v Kechneci výrobnú halu, evakuovali vyše 40 osôb
Z dôvodu silného zadymenia zasahovali hasiči v autonómnych dýchacích prístrojoch.
Autor TASR
Kechnec 10. februára (TASR) - Požiar zasiahol v noci na utorok výrobnú halu v obci Kechnec (okres Košice-okolie). Na mieste zasahovali hasiči krátko pred 3.00 h. „Ešte pred príchodom prvej hasičskej jednotky bolo z objektu evakuovaných 41 osôb,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Z dôvodu silného zadymenia zasahovali hasiči v autonómnych dýchacích prístrojoch. „Pri udalosti neevidujeme žiadne zranené ani usmrtené osoby,“ uviedol HaZZ. Predbežnú výšku priamej škody vyčíslili na 50.000 eur.
Po likvidácii požiaru sa na miesto dostavil zisťovateľ príčin vzniku požiaru, ktorý ako príčinu určil elektrický skrat.
Na mieste zasahovali hasiči z hasičskej stanice Čaňa spolu s evakuačným autobusom z hasičskej stanice Košice - Požiarnická.