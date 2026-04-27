< sekcia Regióny
NOČNÝ ÚTOK NOŽOM V ŽILINE: Muž zranil troch ľudí
Incident sa odohral na Ulici vysokoškolákov pri športovej hale Bôrik.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Žilina 27. apríla (TASR) - Obvineniu z trestného činu ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činnom výtržníctva čelí 29-ročný muž, ktorý v piatok (24. 4.) krátko po polnoci nožom napadol tri osoby a spôsobil im zranenia. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Incident sa odohral na Ulici vysokoškolákov pri športovej hale Bôrik. Útočník mal najprv slovne napadnúť tri osoby vo veku 33, 31 a 27 rokov. „Keď jeden z nich požiadal útočníka, aby odišiel, mal vytiahnuť kuchynský nôž a pichnúť ho do oblasti hrudníka a do predlaktia. Na pomoc pribehol ďalší muž, ktorého útočník pichol do hrudníka a porezal mu prsty. Tretí muž zasiahol tiež a podarilo sa im útočníka zvaliť na zem. Všetky tri osoby utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezené do nemocnice,“ priblížila Šefčíková.
Útočiaci muž z miesta ušiel, no v krátkom čase ho hliadka mestskej polície obmedzila na osobnej slobode. „Vec si na mieste prevzala vyšetrovateľka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline a osobu zadržala v zmysle trestného poriadku. Po vykonaní dôkladnej ohliadky miesta činu a zabezpečení všetkých dostupných dôkazov bolo mužovi vznesené obvinenie za trestný čin ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom výtržníctva,“ poznamenala policajná hovorkyňa.
Doplnila, že vyšetrovateľ na základe zistených skutočností zároveň spracoval návrh na väzobné stíhanie obvineného, pričom tento návrh bol sudcom akceptovaný. „Muž je tak v súčasnosti stíhaný väzobne. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť ďalšie bližšie informácie,“ dodala Šefčíková.
