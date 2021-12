Nočný výpadok elektriny sa dotkol približne 23.000 Košičanov

Košice 1. decembra (TASR) – Približne 23.000 odberateľov sa dotkol utorkový (30. 11.) nočný výpadok elektriny v Košiciach. Pre TASR to za Východoslovenskú distribučnú, (VSD) uviedla Andrea Forbergerová.



Ako spresnila, išlo spolu o tri udalosti. Následkom dvoch z nich bolo len niekoľkominútové prerušenie distribúcie elektriny. „V prvom prípade išlo o krátkodobý výpadok transformátora, následkom čoho bola prerušená distribúcia elektriny približne do 19.000 odberných miest prevažne v mestských častiach (MČ) Sídlisko KVP, Západ a v časti Starého Mesta po dobu štyroch minút,“ vysvetlila hovorkyňa VSD Andrea Danihelová. Prerušenie distribúcie elektriny podľa nej vzniklo z dôvodu aktivácie automatických ochrán, ktorých úlohou je zaistiť bezpečnosť distribučnej sústavy pri poruchových stavoch.



Ďalšie dve poruchy podľa VSD pravdepodobne súviseli s prvou, keďže k prerušeniu distribúcie elektriny došlo bezprostredne po nej. V týchto prípadoch identifikovali poškodený kábel vysokého napätia. „Tieto zvyšné dve poruchy sa dotkli spolu približne 4200 odberných miest na Sídlisku KVP, pričom časť z nich pocítila len trojminútový výpadok, ostatní boli znovu zásobení elektrinou do necelej hodiny,“ doplnila Danihelová.