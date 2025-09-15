< sekcia Regióny
Nočnými ulicami mesta Lučenec pobežia stovky bežcov
Štart Nočného behu je naplánovaný na 19.30 h spred lučenskej synagógy.
Autor TASR
Lučenec 15. septembra (TASR) - Ulicami Lučenca pobežia v pondelok stovky bežcov, po piaty raz sa totiž v meste koná obľúbené podujatie Nočný beh mestom Lučenec. Tohtoročnou novinkou je detský beh Školáčik určený pre najmenších bežcov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Lučenec Michaela Baboľová.
Centrum diania bude podľa jej slov sústredené v okolí lučenskej synagógy. Doobedie bude patriť najmenším bežcom a rodinám s deťmi, podvečer sa na štart postavia dospelí športovci.
„Spolu s ďalšími spoluorganizátormi pripravujeme akciu, ktorá má väčší potenciál ako iné bežecké preteky, pretože má výnimočnú nočnú atmosféru. Keďže je dobrá príprava, tak pevne veríme, že aj realizácia sa nám podarí a účastníci budú spokojní,“ uviedol viceprimátor mesta Lučenec Pavol Baculík.
Novinkou je podľa jeho slov beh Školáčik, ktorým chcú viesť k športu aj najmenších. Motiváciou má byť pre nich aj to, že ocenenia im odovzdajú športovci s medzinárodnými úspechmi.
Podujatie pre rodiny s deťmi odštartuje o 12.00 h. Preteky sú určené deťom do 15 rokov a ponúkajú pestré bežecké trate prispôsobené jednotlivým vekovým kategóriám - od najmenších predškolákov až po starších školákov. Každé dieťa, ktoré sa postaví na štart, získa štartové číslo s logom podujatia a po dobehnutí aj originálnu pamätnú medailu z fosforu. Prví traja v každej kategórii budú ihneď po dobehnutí dekorovaní odmenami.
Štart Nočného behu je naplánovaný na 19.30 h spred lučenskej synagógy. Bežci sa vydajú na 4,5 kilometra dlhú trať vedúcu ulicami večerného mesta. Každý účastník si z podujatia odnesie pamätnú kovovú medailu. Behať sa bude v súťažných kategóriách mužov, žien i juniorov podľa veku od 16 rokov.
„Vyvrcholením večera bude ohňová show v podaní CirKusKusu, ktorá spojí akrobatické umenie, technickú precíznosť a čaro plameňov do jedinečného diváckeho zážitku,“ dodala hovorkyňa mesta.
Centrum diania bude podľa jej slov sústredené v okolí lučenskej synagógy. Doobedie bude patriť najmenším bežcom a rodinám s deťmi, podvečer sa na štart postavia dospelí športovci.
„Spolu s ďalšími spoluorganizátormi pripravujeme akciu, ktorá má väčší potenciál ako iné bežecké preteky, pretože má výnimočnú nočnú atmosféru. Keďže je dobrá príprava, tak pevne veríme, že aj realizácia sa nám podarí a účastníci budú spokojní,“ uviedol viceprimátor mesta Lučenec Pavol Baculík.
Novinkou je podľa jeho slov beh Školáčik, ktorým chcú viesť k športu aj najmenších. Motiváciou má byť pre nich aj to, že ocenenia im odovzdajú športovci s medzinárodnými úspechmi.
Podujatie pre rodiny s deťmi odštartuje o 12.00 h. Preteky sú určené deťom do 15 rokov a ponúkajú pestré bežecké trate prispôsobené jednotlivým vekovým kategóriám - od najmenších predškolákov až po starších školákov. Každé dieťa, ktoré sa postaví na štart, získa štartové číslo s logom podujatia a po dobehnutí aj originálnu pamätnú medailu z fosforu. Prví traja v každej kategórii budú ihneď po dobehnutí dekorovaní odmenami.
Štart Nočného behu je naplánovaný na 19.30 h spred lučenskej synagógy. Bežci sa vydajú na 4,5 kilometra dlhú trať vedúcu ulicami večerného mesta. Každý účastník si z podujatia odnesie pamätnú kovovú medailu. Behať sa bude v súťažných kategóriách mužov, žien i juniorov podľa veku od 16 rokov.
„Vyvrcholením večera bude ohňová show v podaní CirKusKusu, ktorá spojí akrobatické umenie, technickú precíznosť a čaro plameňov do jedinečného diváckeho zážitku,“ dodala hovorkyňa mesta.