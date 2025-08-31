< sekcia Regióny
Nominácie na Cenu Prešovského kraja je možné zasielať ešte dva týždne
O laureátoch rozhodne krajské zastupiteľstvo na základe odporúčania Komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK.
Autor TASR
Prešov 31. augusta (TASR) - Do 13. septembra je stále možné zasielať nominácie na udelenie Ceny Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Na sklonku roka krajská samospráva tradične udelí najvyššie ocenenie občanom SR, ako aj cudzím štátnym príslušníkom, jednotlivcom a kolektívom za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj regiónu. Informovala o tom hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. V poradí 21. ročník oceňovania vyvrcholí počas slávnostného galavečera v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Navrhnúť laureátov pritom môže aj široká verejnosť.
Nominácie na udelenie ocenenia musia spĺňať základné podmienky. „Majú obsahovať meno nominovaného laureáta a zdôvodnenie nominácie, doplnené majú byť o súhlasy navrhovateľa a navrhovaného so spracovaním osobných údajov. Všetky potrebné informácie a tlačivá k nominovaniu sú zverejnené na webovej stránke kraja www.psk.sk. Samotné nominácie s označením ‚Cena PSK‘ je možné zaslať na adresu Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo tiež e-mailom na adrese podatelna@psk.sk,“ objasnila Jeleňová.
O laureátoch rozhodne krajské zastupiteľstvo na základe odporúčania Komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK. Osobnosti i kolektívy, ktoré prispeli k propagácii regiónu, dosiahli mimoriadne úspechy alebo pomohli pri záchrane ľudského života či materiálnych hodnôt, pritom navrhuje a oceňuje aj predseda kraja Milan Majerský. Verejnosť sa ich mená dozvie v decembri.
Vlani Cenu PSK udelili Malopoľskému vojvodstvu ako dlhoročnému cezhraničnému partnerovi, kňazovi a sprievodcovi vo Svätej zemi Jánovi Majerníkovi, majiteľovi Salaša u Franka Norbertovi Frankovi a Ondrejovi Maradíkovi in memoriam, poručíkovi a Spravodlivému medzi národmi. Cenu predsedu PSK za rok 2024 si prevzal odborník v poľnohospodárstve Vladimír Palša, zakladateľka Centra Svetielko Mária Šárossyová a výtvarník Vladimír Ossif.
Nominácie na udelenie ocenenia musia spĺňať základné podmienky. „Majú obsahovať meno nominovaného laureáta a zdôvodnenie nominácie, doplnené majú byť o súhlasy navrhovateľa a navrhovaného so spracovaním osobných údajov. Všetky potrebné informácie a tlačivá k nominovaniu sú zverejnené na webovej stránke kraja www.psk.sk. Samotné nominácie s označením ‚Cena PSK‘ je možné zaslať na adresu Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo tiež e-mailom na adrese podatelna@psk.sk,“ objasnila Jeleňová.
O laureátoch rozhodne krajské zastupiteľstvo na základe odporúčania Komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK. Osobnosti i kolektívy, ktoré prispeli k propagácii regiónu, dosiahli mimoriadne úspechy alebo pomohli pri záchrane ľudského života či materiálnych hodnôt, pritom navrhuje a oceňuje aj predseda kraja Milan Majerský. Verejnosť sa ich mená dozvie v decembri.
Vlani Cenu PSK udelili Malopoľskému vojvodstvu ako dlhoročnému cezhraničnému partnerovi, kňazovi a sprievodcovi vo Svätej zemi Jánovi Majerníkovi, majiteľovi Salaša u Franka Norbertovi Frankovi a Ondrejovi Maradíkovi in memoriam, poručíkovi a Spravodlivému medzi národmi. Cenu predsedu PSK za rok 2024 si prevzal odborník v poľnohospodárstve Vladimír Palša, zakladateľka Centra Svetielko Mária Šárossyová a výtvarník Vladimír Ossif.