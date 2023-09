Nominácie na Cenu Prešovského kraja prijímajú do konca septembra

Prešov 24. septembra (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) prijíma do 30. septembra nominácie na Cenu PSK. Najvyššie krajské ocenenie za rok 2023 môžu získať významné osobnosti či kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu Prešovského kraja doma i v zahraničí. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Chcem vyzvať občanov, ktorí majú vo svojom okolí alebo vedia o ľuďoch, ktorí sa svojou prácou a činnosťou podieľajú na rozvoji Prešovského kraja, aby nám o nich napísali. V našich regiónoch máme množstvo inšpiratívnych a talentovaných ľudí, ktorí svojimi úspechmi a činmi zveľaďujú i reprezentujú nielen kraj, ale i Slovensko, šíria dobré meno i pozitívne správy za jeho hranice. A to nemôžeme nechať v nepovšimnutí," povedal predseda PSK Milan Majerský, ktorý kandiduje v septembrových parlamentných voľbách.



Návrhy na ocenenia musí verejnosť zasielať s menom nominovaného laureáta, so zdôvodnením nominácie a potrebnými súhlasmi navrhovateľa a navrhovaného so spracovaním osobných údajov. O laureátoch Ceny PSK následne rozhodnú poslanci na svojom októbrovom zasadnutí, a to na základe odporúčania Komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK.



Bližšie informácie a potrebné tlačivá na nominovanie na ocenenie sú dostupné na webovom sídle www.vucpo.sk.



Vlani si Cenu PSK odniesol neurochirurg Juraj Šteňo, umelecký sochár Ján Lesňák a cena bola udelená aj kameramanovi a režisérovi Ladislavovi Csikymu, in memoriam. Cenu predsedu PSK si prevzala speváčka Katarína Koščová, predsedníčka Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Anna Petričová a umelecký sklár Ján Zoričák.