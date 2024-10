Nominácie na hrdinov dobrovoľníctva je možné poslať do 18. októbra

Bratislava 12. októbra (TASR) - Verejnosť môže ešte do 18. októbra posielať nominácie na hrdinov dobrovoľníctva z Bratislavského kraja. Nominovať na ocenenie môžu občania, neziskové organizácie i firmy. Tohtoroční laureáti deviateho ročníka oceňovania dobrovoľníkov budú vyhlásení 2. decembra v bratislavskej Starej tržnici. Pre TASR to uviedla riaditeľka Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC) Michaela Bagalová.



"Jednou z priorít dobrovoľníckeho centra je inšpirovať verejnosť výnimočnými dobrovoľníckymi príbehmi. Každoročne oceňujeme nezištnú pomoc dobrovoľníkov a hľadáme tie najsilnejšie príbehy, ktoré oceníme Srdcom na dlani," skonštatovala Bagalová s tým, že budú radi, ak medzi ocenenými nájdu aj dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do pomoci po nedávnych povodniach na Záhorí a v Devíne.



Ocenenie Srdce na dlani je udeľované v siedmich kategóriách, a to dobrovoľník pomáhajúci v Bratislavskom kraji, dobrovoľník pomáhajúci v zahraničí, koordinátor dobrovoľníkov, dobrovoľnícka skupina či dobrovoľnícky projekt alebo program, rovnako tak podpora dobrovoľníctva a dlhodobá dobrovoľnícka pomoc. Laureátov vyberá spomedzi nominácií päťčlenná komisia.



Srdce na dlani udeľuje BDC pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov (5. 12.) a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov (5. 11.). Nominačné hárky sú na webovej stránke www.dobrovolnictvoba.sk.