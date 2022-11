Nominácie na najlepších športovcov Banskej Bystrice treba dať do 13.1.

Banská Bystrica 23. novembra (TASR) – Rovnako ako po minulé roky aj v tomto chce banskobystrická samospráva poďakovať najúspešnejším športovcom, trénerom, funkcionárom a pracovníkom v športe udelením ocenenia Najlepší športovci mesta Banská Bystrica za rok 2022. Nominácie osobností je možné posielať do 13. januára na adresu magistrátu. TASR o tom v stredu informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



"Na tradičné ocenenie môžu svojich favoritov navrhnúť tréneri, funkcionári, inštitúcie a najmä samotní obyvatelia mesta. Nominovaní môžu byť jednotlivci, kolektívy, funkcionári, tréneri či pracovníci v športe, ktorí svoj život zasvätili športu, výchove talentov a robili dobré meno nášmu mestu," konštatoval Strelec.



Každoročnou súčasťou ankety je aj internetové hlasovanie, ktoré sa uskutoční od 1. do 10. februára. Bude rozdelené do dvoch kategórií - jednotlivci a kolektív. Nominanti s najväčším počtom hlasov získajú ocenenie Víťaz internetového hlasovania.



Bližšie informácie ako aj formulár je k dispozícii na webstránke mesta, v klientskom a informačnom centre.