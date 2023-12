Nominácie na ocenenia Bratislavského kraja sú stále otvorené

Bratislava 1. decembra (TASR) - Nominácie na Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) za rok 2023 sú stále otvorené. Je možné ich posielať do konca decembra. Udeľujú sa v piatich kategóriách: Výročná cena Samuela Zocha, Pamätný list Samuela Zocha, Čestné občianstvo BSK, Cena verejnosti a Ďakovný list predsedu BSK. Rovnako sa udelí aj titul Historická osobnosť regiónu, ktorý navrhuje predseda BSK Juraj Droba. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Lucia Forman.



"Bratislavský samosprávny kraj každoročne oceňuje výnimočné osobnosti kraja. Ide o ľudí, ktorí svojou prácou obohatili ľudské poznanie, dosiahli vynikajúce výsledky alebo prispeli k rozvoju kraja či reprezentácii doma i v zahraničí," priblížila Forman.



Ocenenia BSK môžu podľa hovorkyne udeliť osobám s trvalým pobytom na území kraja alebo právnickým osobám so sídlom na území BSK. Návrhy na udelenie ocenenia môžu podávať obyvatelia Bratislavského kraja či už samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení a organizácií pôsobiacich v kraji. "Doručený návrh musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby, odôvodnenie predloženého návrhu a písomný súhlas navrhovaného s nomináciou," povedala Forman. Doplnila, že v prípade návrhu na ocenenie in memoriam je potrebný súhlas žijúcej blízkej osoby.