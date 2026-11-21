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Nominácie na ocenenie osobností možno podať do 10. decembra
Za mnohými úspechmi BBSK stoja jednotlivci, ktorí svojou prácou, talentom a odhodlaním prispievajú k lepšiemu životu všetkých obyvateľov.
Autor TASR
Banská Bystrica 21. novembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) po roku opäť hľadá inšpiratívnych, výnimočných ľudí, ktorí svojou prácou, odhodlaním a srdcom menia svoje okolie a prispievajú k tomu, aby sa obyvateľom kraja žilo lepšie. Informoval o tom BBSK na sociálnej sieti a vyzýva občanov i rodákov na zasielanie návrhov príbehov hodných ocenenia, ktorým ho odovzdá predseda BBSK Ondrej Lunter.
„Do 10. decembra prijímame nominácie na Cenu predsedu BBSK za rok 2026. Oceniť chceme profesionálne úspechy, šírenie dobrého mena kraja, prínos k rozvoju regiónov či občiansku angažovanosť,“ uvádza BBSK s tým, že nominačný formulár nájdu na jeho webovej stránke.
Pripomína, že za mnohými úspechmi BBSK stoja jednotlivci, ktorí svojou prácou, talentom a odhodlaním prispievajú k lepšiemu životu všetkých obyvateľov.
„Vďaka týmto ľuďom sme aj v zložitých podmienkach rozvíjali a modernizovali náš kraj v oblasti sociálnych a zdravotných služieb, školstva, kultúry, turistického ruchu a v ďalších oblastiach verejných služieb pre občanov v kompetencii samosprávneho kraja. Mnoho z nich v tomto roku podávalo a stále podáva vynikajúce profesionálne výkony pri šírení dobrého mena kraja, prispievajú k ekonomickému rozvoju, prejavujú vysokú mieru spoločenskej zodpovednosti alebo výnimočným spôsobom podávajú pomocnú ruku ľuďom, keď to najviac potrebujú,“ zdôraznil BBSK.
„Do 10. decembra prijímame nominácie na Cenu predsedu BBSK za rok 2026. Oceniť chceme profesionálne úspechy, šírenie dobrého mena kraja, prínos k rozvoju regiónov či občiansku angažovanosť,“ uvádza BBSK s tým, že nominačný formulár nájdu na jeho webovej stránke.
Pripomína, že za mnohými úspechmi BBSK stoja jednotlivci, ktorí svojou prácou, talentom a odhodlaním prispievajú k lepšiemu životu všetkých obyvateľov.
„Vďaka týmto ľuďom sme aj v zložitých podmienkach rozvíjali a modernizovali náš kraj v oblasti sociálnych a zdravotných služieb, školstva, kultúry, turistického ruchu a v ďalších oblastiach verejných služieb pre občanov v kompetencii samosprávneho kraja. Mnoho z nich v tomto roku podávalo a stále podáva vynikajúce profesionálne výkony pri šírení dobrého mena kraja, prispievajú k ekonomickému rozvoju, prejavujú vysokú mieru spoločenskej zodpovednosti alebo výnimočným spôsobom podávajú pomocnú ruku ľuďom, keď to najviac potrebujú,“ zdôraznil BBSK.