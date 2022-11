Nominácie na udelenie ocenení Trnavy už nebude posudzovať komisia

Trnava 30. novembra (TASR) – Mesto Trnava plánuje aj v nasledujúcom roku oceniť Trnavčanov za ich výnimočné tvorivé činy, celoživotnú prácu alebo tých, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a dobré meno svojho rodného mesta na Slovensku i v zahraničí. Preto očakáva do konca decembra nominácie na ocenenie osobností. Potvrdil to primátor Trnavy Peter Bročka.



Mesto jednotlivcom a kolektívom udeľuje čestné občianstvo, Cenu mesta Trnavy a Uznanie za zásluhy a rozvoj, a to vždy na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v jarných mesiacoch. Keďže obdobie pandémie narušilo tento rituál, na radnici sa už nachádza zoznam nominovaných za uplynulé obdobie. "Do 31. decembra však môžu prichádzať návrhy ešte za rok 2022," povedal primátor.



Doplnil, že v tomto volebnom období už pravdepodobne nebude zriadená komisia mestského zastupiteľstva na udeľovanie ocenení. "Chceme, aby posudzovanie návrhov prebehlo na úrovni stretnutia všeobecne akceptovaných autorít," uviedol Bročka.