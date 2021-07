Nonstop cyklojazda si uctí bojovníkov trnavskej posádky v SNP

Trnava 14. júla (TASR) – Cyklisti z Trnavy sa po 43. raz vydajú na nonstop jazdu Trnava – Rysy. Organizuje sa ako prejav vďaky príslušníkom trnavskej posádky, ktorí v auguste 1944 odišli spolu s dobrovoľníkmi z radov obyvateľov bojovať do Slovenského národného povstania. Cyklisti sa preto zastavia v mieste ich bojového pôsobenia v Horných Hámroch a aj v Nemeckej položia kvety k pomníku padlých. Informoval o tom predseda organizujúcej TJ Elán Trnava, Sídlisko Linčianska Marian Rozložník.



Trnavská cykloturistická nonstop jazda je najstarším jednodňovým cyklomaratónom na Slovensku. „Prihlásených je 171 účastníkov od Bratislavy až po Košice, je to zhruba rovnaký počet ako v predchádzajúcom ročníku v roku 2019,“ uviedol Rozložník pre TASR. Štart tohtoročnej jazdy bude vo štvrtok (15. 7.) v skorých ranných hodinách. V stredu večer si uctia pamiatku padlých pri pomníku SNP v Trnave. Celú zhruba 300 kilometrov dlhú trasu jazdci prekonajú do štvrtka večera. Úvodná časť vedie cez Hlohovec, Topoľčany, pohorie Vtáčnik do Horných Hámrov. Odtiaľ pokračuje Pohroním cez Žiar nad Hronom do sedla Čertovica. V tretej časti, tatranskej, vedie cez Štrbské Pleso a Smokovce do Tatranskej Lomnice.



Organizácia cyklojázd sa pravidelne uskutočňuje v spolupráci s mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom.