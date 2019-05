Nosko: Pre EYOF musíme obnoviť bystrický štadión a postaviť novú halu

EYOF bude zameraný na atletiku, plávanie, športovú gymnastiku, tenis, cestnú cyklistiku, džudo, basketbal, volejbal, hádzanú a triatlon.

Banská Bystrica 6. mája (TASR) – Za veľkú výzvu, ale aj obrovský záväzok označil v pondelok banskobystrický primátor Ján Nosko zorganizovanie Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF), ktorý sa má uskutočniť v lete 2021 v meste pod Urpínom. Po tom, ako sa Košice vzdali organizácie tohto sedemdňového podujatia, záujem prejavila Banská Bystrica a vyšla spomedzi iných slovenských miest ako najlepší hostiteľ prestížneho športového podujatia.



"Som veľmi rád, že EYOF sa uskutoční práve v našom meste. Je to pre nás česť a ako Európske mesto športu 2017 sa zhostíme neľahkej úlohy, ktorá nie je len výzvou, ale veľkým záväzkom. Predpokladá sa, že do Banskej Bystrice príde okolo 3700 športovcov, približne 460 rozhodcov, 200 pracovníkov médií a 240 VIP hostí, počíta sa s tisíckou dobrovoľníkov a 150 pracovníkmi bezpečnostných služieb, čiže celkovo do 6000 ľudí z európskych krajín," konštatoval Nosko. Verí, že vďaka spolupráci s vysokými školami a univerzitou dokážu zabezpečiť ubytovanie pre toľko ľudí.



"Informovali sme Slovenský olympijský a športový výbor o tom, že zásadnou podmienkou realizácie tohto podujatia je rekonštrukcia národného atletického štadióna na Štiavničkách a je tu tiež potreba vybudovania multifunkčnej športovej haly, po ktorej je zo strany športových zväzov v našom meste obrovský dopyt. Samozrejme, je potrebná aj investícia do existujúcej športovej infraštruktúry," zdôraznil primátor, ktorý počíta i s využitím športovísk v blízkom Zvolene.



Podľa Noska si treba uvedomiť obrovskú krátkosť času - len dva roky a pár mesiacov. Spolieha sa na maximálnu podporu zo strany vlády, ktorá už na tento účel vyčlenila 12 miliónov eur, nutné sú však ďalšie peniaze.



"Zdroje financovania sú zatiaľ účastnícky poplatok 90 eur na deň a jednu osobu, čo je niekde na úrovni 2,8 milióna eur. Príspevok mesta je ešte otázny, rovnako ako Banskobystrického samosprávneho kraja, u ktorého takisto budeme hľadať podporu. Úrad vlády SR doteraz vyčlenil 12 miliónov eur, predpokladá sa, že sumou približne pol milióna eur prispeje Európska komisia plus sponzorské príspevky," zhrnul Nosko s tým, že hoci ide o šibeničný termín, Banská Bystrica urobí všetko pre to, aby vytvorila dôstojné podmienky na realizáciu EYOF.



Očakáva, že prestížne športové podujatie prinesie mestu ekonomický benefit, zviditeľní ho a podporí aj cestovný ruch a turizmus v regióne.