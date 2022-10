Nosko sa chce v B.Bystrici zamerať na projekty týkajúce sa zmeny klímy

Banská Bystrica 10. októbra (TASR) – Projekty, ktoré reagujú na aktuálne zmeny klímy, chce v najbližších rokoch realizovať v meste pod Urpínom kandidát na primátora a súčasná hlava mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Šetrenie na účtoch za energie chce dosiahnuť napríklad aj vybudovaním fotovoltickej elektrárne a stavbou fotovoltických panelov na objektoch mesta.



"Budovaním fotovoltických panelov chceme nadviazať na uplynulé obdobie, keď sme tieto panely vybudovali na šiestich našich objektoch. Momentálne máme vytypovaných ešte 30 budov, na ktorých chceme panely nainštalovať a napojiť ich na plánovanú mestskú fotovoltickú elektráreň," uviedol Nosko na pondelkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici, kde predstavil aj svoj tím 31 kandidátov na poslancov mesta.



Nosko si uvedomuje, že mesto má obrovský investičný dlh. "Jeho odstránenie nás v najbližšom období čaká," pripomenul. Ako však podotkol, v súčasnej neľahkej hospodárskej situácii to bude nesmierne náročné.



Mesto má podľa jeho slov už pripravených viacero projektov, ktoré sa zameriavajú na odstraňovanie "kostlivcov a strašiakov", predovšetkým pri revitalizácii verejných priestranstiev. Medzi najviac očakávané patrí revitalizácia Námestia Slobody, mestského parku či parku pri kaštieli Radvanských.



Súčasný primátor si tiež uvedomuje nedostatok vonkajších investícií, ktoré by do mesta priniesli zvýšenie zamestnanosti so stovkami pracovných miest. Podľa neho mesto ale pripravuje v tomto smere zmenu územného plánu, kde by zadefinovalo nové územia na ich možný príchod. "Samotné rokovania s investormi a ich umiestnenie v našom meste je ale hlavnou úlohou štátu a spoločnosti SARIO," dodal.



Banská Bystrica v uplynulom období žila podľa Noska športom. "V tejto oblasti sa veľa vybudovalo, veľa nás ale ešte čaká," konštatoval. "Stále sú tu športy, ktoré nemajú pre svoju činnosť zázemie. Aj v tomto smere mesto už pracuje na nových projektoch," dodal.



V oblasti kultúry zaradil medzi priority odkúpenie a následnú revitalizáciu domu kultúry. V tomto kultúrnom stánku sa počíta so zázemím napríklad pre banskobystrické Bábkové divadlo na rázcestí a so zriadením priestorov hvezdárne.



Jednou z hlavných myšlienok Noska počas uplynulých ôsmich rokov vo funkcii primátora bolo Spájanie ľudí. S týmto motívom si predstavuje aj ďalšie účinkovanie v meste.



Ján Nosko kandiduje na primátora mesta Banská Bystrica ako nezávislý s podporou strán Hlas-SD, Sme rodina, SNS a Strana moderného Slovenska.