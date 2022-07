Národného stretnutia mládeže T22: Nosnou symbolikou sú aj hory a vrchy

Trenčín 28. júla (TASR) - Nosnou symbolikou tohtoročného Národného stretnutia mládeže (NSM) T22, ktoré sa uskutoční od štvrtka do nedele 31. júla v Trenčíne a okolí, budú hory, vrchy, turistické chodníky a značky. Na Považie prišlo viac ako 2000 mladých kresťanov. Informovali o tom organizátori na štvrtkovej tlačovej konferencii v Trenčíne.



"Mottom NSM je 'Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa'. Vtedy, keď jej Boh zveril veľkú úlohu, namiesto toho, aby premýšľala, čo mi to Boh odovzdal, vydáva sa na cestu k svojej príbuznej Alžbete, aby išla slúžiť. To isté chceme spoločne zažívať s mladými ľuďmi," uviedol organizátor NSM a tajomník rady pre mládež Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Matúš Reiner.



NSM sa podľa neho začne vo štvrtok slávnostným ceremoniálom, po ktorom bude nasledovať slávnostná svätá omša. Mladí po nej pôjdu do rôznych kostolov, aby sa modlili za mladých ľudí a celé Slovensko. V piatok (29. 7.) ich čaká v Trenčíne popoludnie angažovanosti, v rámci ktorého budú rôznymi spôsobmi pomáhať, vstupovať do domovov sociálnych služieb či skrášľovať okolie.



"Tieto dni budú asi inakšie, ako Trenčín doposiaľ prežíval. Práve preto, lebo tu bude pohyb, budú tu mladí ľudia. Pretože cirkvi ide o komplex každého jedného z nás, duše i tela, budú tu aktivity v týchto oblastiach," priblížil biskup Žilinskej diecézy Tomáš Galis.



V Trenčíne sa podľa neho uskutoční v poradí štvrté NSM, koná sa rok pred Svetovými dňami mládeže v Lisabone.



Hlavným organizátorom Národného stretnutia mládeže T22 je Katolícka cirkev na Slovensku, na organizácii sa podieľajú aj mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj i Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Inšpiráciou pre T22 sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II.



T22 je skratka zložená zo začiatočného písmena mesta Trenčín a roku, v ktorom sa stretnutie uskutočňuje. Nosnou symbolikou T22 budú hory, vrchy, turistické chodníky a značky. Organizačný tím očakáva účasť niekoľkých tisícok ľudí zo Slovenska i zahraničia, z tohto počtu je približne 400 dobrovoľníkov. Na Považie príde množstvo kňazov, rehoľníkov a takmer všetci biskupi Slovenska. Do mesta dorazí aj skoro 50 rehoľných spoločenstiev, deväť zástupcov prorodinných a pro-life organizácií z celého Slovenska.