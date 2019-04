Notre-Dame pomôžu obnoviť aj návštevníci pamiatok na Liptove a Orave

Turisti, ktorí navštívia Vlkolínec v sobotu (20. 4.) a v nedeľu (21. 4.) sa môžu od 11. hodiny zapojiť do zdobenia veľkonočných vajíčok v Dome UNESCO.

Ružomberok 19. apríla (TASR) – Celé vstupné, ktoré cez veľkonočný víkend vyzbierajú vo Vlkolínci, pôjde na opravu parížskej katedrály Notre-Dame. Rozhodla o tom ružomberská radnica, ktorá tento týždeň oslovila aj ďalšie pamiatky UNESCO na Slovensku. K výzve sa pripojil drevený artikulárny kostol v obci Leštiny a Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Ružomberok Viktor Mydlo.



Doplnil, že návštevníci Vlkolínca prispejú na obnovu parížskej katedrály uhradením vstupného v dňoch od Veľkého piatka do Veľkonočného pondelka (22. 4). „Notre-Dame aj Vlkolínec sú v zozname UNESCO spolu s ďalšími stovkami pamiatok. Myslíme si, že všetky pamiatky by sa mali zachovať sestersky a pomôcť. Peňazí, ktorými chceme prispieť, možno nebude veľa, no v tomto prípade je dôležitejšia symbolika. Dnes pomoc potrebuje Notre-Dame, zajtra to môže byť ktokoľvek z nás,“ povedal hovorca mesta.



S výzvou zapojiť sa do iniciatívy ružomberská radnica oslovila aj iné UNESCO pamiatky na Slovensku. „Prakticky hneď sa nám ozvali z leštinského a tvrdošínskeho kostolíka. Myšlienka sa im veľmi páčila,“ priblížil Mydlo.



Turisti, ktorí navštívia Vlkolínec v sobotu (20. 4.) a v nedeľu (21. 4.) sa môžu od 11. hodiny zapojiť do zdobenia veľkonočných vajíčok v Dome UNESCO. Občianske združenie Vlkolínec v nedeľu ráno pozýva na tradičný Veľkonočný výstup na Sidorovo. O 8.15 h sa uskutoční svätá omša v Kostole Navštívenia Panny Márie vo Vlkolínci.



Parížska katedrála Notre-Dame, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie historické pamiatky Európy, začala horieť v pondelok (15. 4.) večer. Plamene sa podarilo uhasiť až po deviatich hodinách. Oheň zničil strechu, ako aj štíhlu vežu nad krížením lodí, ktorá sa zrútila do vnútrajška chrámu. Vyšetrovatelia domnievajú, že najpravdepodobnejšou príčinou požiaru je elektrický skrat. Pre tlačovú agentúru AP to vo štvrtok (18. 4.) uviedol nemenovaný predstaviteľ francúzskej justičnej polície.