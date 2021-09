NOÚ nevyžaduje pri kontrole v ambulancii od pacientov test na COVID-19

Bratislava 27. septembra (TASR) - Národný onkologický ústav (NOÚ) nevyžaduje na ambulantnú kontrolu od pacienta ani jeho sprievodu negatívny test na ochorenie COVID-19. Pre TASR to povedala špecialistka pre styk s verejnosťou Národného onkologického ústavu Patrícia Kubicová.



Priblížila, že pre nekompletne zaočkovaných a nezaočkovaných zamestnancov zabezpečujú antigénové testovanie, a to dvakrát týždenne. Pred nástupom na hospitalizáciu ale vyžadujú od všetkých pacientov negatívny PCR test na nový koronavírus, nie starší ako 72 hodín.



Antigénový test jedenkrát týždenne vyžaduje NOÚ od nezaočkovaných pacientov a pacientov, ktorí neprekonali ochorenie COVID-19, ktorí sa ambulantne liečia na rádioterapii, a to počas trvania liečby žiarením.



"Pacientov vyzývame, aby na kontrolu či vyšetrenie prišli s doprovodom - maximálne jednou osobou, len v nevyhnutných prípadoch, ak sú pacienti imobilní či v zlom zdravotnom stave," doplnila Kubicová.



Pacient s príznakmi akútneho respiračného ochorenia či teploty môže podľa nej vstúpiť do priestorov NOÚ len po telefonickej dohode so svojím ošetrujúcim lekárom.



V interiéri národného ústavu je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia. Samozrejmosťou je prekrytie nosa a úst rúškom a dezinfekcia rúk pri vchode do ústavu.