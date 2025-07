Nová aleja stromov v Prievidzi pripomína významné osobnosti z mesta

Prievidza 23. júla (TASR) - Nová aleja stromov na Ulici Matice slovenskej v blízkosti námestia v Prievidzi pripomína sedem osobností spätých s mestom. Veľkorozmerné kvetináče s platanmi a kvetmi tam osadila samospráva, aleju oficiálne otvorili v stredu popoludní.



„Mesto sa snaží dlhodobo spájať kultúru, umenie, šport a životné prostredie. Stále cítime, že naše námestie a verejný priestor potrebuje čoraz viac zelene, preto sme sa rozhodli aj v tejto lokalite nahradiť funkčnú zeleň novou alejou, novými stromami vo veľkorozmerných kvetináčoch,“ uviedla primátorka Katarína Macháčková.



Pri tejto príležitosti podľa nej samospráva spojila tento akt s pripomenutím si významných osobností mesta, ktoré v Prievidzi žili, tvorili jej ducha, či už životom, príbehom alebo dielom.



Aleja pripomína významných Prievidžanov z rôznych oblastí spoločenského života – od histórie a kultúry cez verejný život, duchovno, vedu až po umenie. Ide o Annu Kardošovú, ktorá v 18. storočí viedla prievidzskú vzburu žien, rímskokatolíckeho kňaza a historika Mikuláša Mišíka, zakladateľa prvej tlačiarne v meste Bernarda Gubitša, „otca novej Prievidze“ Jána Nováka, priekopníka slovenského včelárstva Kolomana Novackého, opernú speváčku Annu Kajabovú Peňáškovú a básnika a redaktora Ondreja Čiliaka.



Sylvia Maliariková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra - Bojnice priblížila, že do aleje vybrali osobnosti z 18. až po 21. storočie. „Ale už od 13. storočia máme záznamy, ktoré osobnosti, básnici, kňazi tu pôsobili. Vybrať sedem z nich bolo nadmerné úsilie. Rozhodli sme sa preto, že to budeme robiť na etapy, vždy sa môžu vybrať nejaké osobnosti a rozvíjať túto myšlienku, pretože v Prievidzi je to nekonečný príbeh,“ podotkla.



V aleji sú podľa Maliarikovej zastúpené ženy i muži. Najstaršou je žena z 18. storočia, najmladším redaktor, básnik, novinár, ktorého väčšina ľudí, ktorí sa pri otvorení aleje stretli, poznali. „Túto aleju budem vnímať ako bod styku minulosti s prítomnosťou, kde si ľudia a čas podávajú ruku,“ doplnila.



Samospráva má záujem pokračovať v umiestňovaní ďalšej zelene v meste. „Spravidla sú na mnohých pozemkoch už inžinierske siete, ktoré bránia výsadbe. Preto sme zvolili formu kvetináčov, ktoré sú finančne nákladnejšie, ale sú jedinou efektívnou možnosťou. Stromy sú zalievané a dáva to predpoklad, že v kvetináčoch môžu žiť veľa rokov,“ dodala primátorka.