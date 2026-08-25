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Nová aplikácia modernou formou približuje históriu Oravského hradu
Mobilná aplikácia ponúka okrem klasického hlasového sprievodcu aj interaktívny obsah, rozšírenú realitu (AR) či hravé kvízy, vďaka ktorým získa spoznávanie oboch hradných komplexov úplne nový rozmer.
Autor TASR
Oravský Podzámok 25. augusta (TASR) - Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu novú interaktívnu mobilnú aplikáciu „Hradný audiosprievodca“. Jej hlavným cieľom je pútavou a modernou formou priblížiť históriu Oravského hradu a Zámku v Dobczyciach. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava o tom informovalo na svojom webe.
Mobilná aplikácia ponúka okrem klasického hlasového sprievodcu aj interaktívny obsah, rozšírenú realitu (AR) či hravé kvízy, vďaka ktorým získa spoznávanie oboch hradných komplexov úplne nový rozmer. Aplikácia vznikla v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Na kráľovskej ceste v partnerstve s poľskou Gminou Dobczyce, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027.
„Oravský hrad drží krok s modernými trendmi a návštevníkom sa snažíme každý rok prinášať novinky, ktoré zvyšujú komfort a kvalitu služieb. Jednou z nich je práve náš nový audiosprievodca v dvanástich jazykových mutáciách. Okrem tradičných svetových jazykov sme do ponuky zaradili aj čínštinu a arabčinu, ako aj slovenský posunkový jazyk, ktorý uľahčí prehliadku nepočujúcim návštevníkom. Prehliadku sme navyše spestrili interaktívnymi prvkami - napríklad AR modelmi historických postáv, s ktorými sa návštevníci môžu odfotiť priamo v priestoroch hradu. Verím, že nová aplikácia bude pre ľudí skvelým sprievodcom a odnesú si od nás nezabudnuteľný zážitok,“ doplnila riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.
Mobilná aplikácia ponúka okrem klasického hlasového sprievodcu aj interaktívny obsah, rozšírenú realitu (AR) či hravé kvízy, vďaka ktorým získa spoznávanie oboch hradných komplexov úplne nový rozmer. Aplikácia vznikla v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s názvom Na kráľovskej ceste v partnerstve s poľskou Gminou Dobczyce, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027.
„Oravský hrad drží krok s modernými trendmi a návštevníkom sa snažíme každý rok prinášať novinky, ktoré zvyšujú komfort a kvalitu služieb. Jednou z nich je práve náš nový audiosprievodca v dvanástich jazykových mutáciách. Okrem tradičných svetových jazykov sme do ponuky zaradili aj čínštinu a arabčinu, ako aj slovenský posunkový jazyk, ktorý uľahčí prehliadku nepočujúcim návštevníkom. Prehliadku sme navyše spestrili interaktívnymi prvkami - napríklad AR modelmi historických postáv, s ktorými sa návštevníci môžu odfotiť priamo v priestoroch hradu. Verím, že nová aplikácia bude pre ľudí skvelým sprievodcom a odnesú si od nás nezabudnuteľný zážitok,“ doplnila riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.