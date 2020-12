Nová Baňa chce testovanie žiakov zorganizovať od 7. do 9. januára

Nová Baňa 30. decembra (TASR) – Komunitné testovanie žiakov druhého stupňa základných škôl, ich zákonných zástupcov a zamestnancov vzdelávacích inštitúcií by samospráva Novej Bane chcela zorganizovať od 7. do 9. januára 2021. Odberové miesta na školách však zriaďovať neplánuje, využiť chce spoluprácu so spoločnosťou, ktorá už testovanie na nový koronavírus v meste prevádzkuje. Pre TASR to potvrdil primátor Branislav Jaďuď.



„Kontaktovali sme odberové miesto spoločnosti Mediform s požiadavkou o testovanie. Uskutočniť by sa malo od 7. do 9. januára. Konkrétne časy ešte potvrdené nemáme,“ uviedol primátor. Tvrdí, že záujem o testovanie v poslednom prieskume zo strany rodičov bol, otvorenie škôl pred Vianocami pritom zákonní zástupcovia žiakov neodsúhlasili. V decembrovom prieskume súhlas s testovaním ešte pred vianočnými sviatkami vyjadrilo 57 percent rodičov, na prieskume sa vtedy zúčastnilo 67 percent zákonných zástupcov.



Komunitné testovanie chce samospráva spojiť aj s cirkevnou školou. Spoločne by tak malo byť otestovaných približne 800 ľudí. „Počet sme nahlásili na okresný úrad, ako bolo požadované. Žiadne ďalšie pokyny sme zatiaľ nedostali,“ prezradil Jaďuď. Primátor hovorí aj o možnosti kloktania namiesto známych antigénových testov. „Ak by takáto možnosť bola, potešili by sme sa jej,“ poznamenal Jaďuď.