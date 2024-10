Nová Baňa chystá zmeny v oblasti podpory občianskych projektov

Nová Baňa 19. októbra (TASR) - Novobanská samospráva pripravuje zmeny v oblasti participatívneho rozpočtu mesta a podpory projektov zo strany obyvateľov. Po novom chce, aby obyvatelia realizovali svoje návrhy vo forme komunitných projektov. Zmenami sa budú novobanskí poslanci zaoberať na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Ako samospráva uvádza v dôvodovej správe k novým Pravidlám komunitných projektov mesta Nová Baňa, cieľom komunitných projektov je umožniť občanom mesta predkladať návrhy na projekty, ktoré budú financované z prostriedkov rozpočtu mesta.



Týmto sa vytvorí pre obyvateľov Novej Bane priestor na spolupodieľanie sa na rozvoji mesta. Projektová manažérka mesta Lenka Šubová pre TASR priblížila, že hlavný rozdiel bude v tom, že realizátorom projektov bude po novom mesto, čo doteraz nebolo. Doteraz si totiž projekty realizovali žiadatelia sami.



Komunitné projekty s verejnoprospešným účelom sa budú môcť podľa navrhovaných pravidiel týkať viacerých oblastí, ako doprava a komunikácie, životné prostredie, kultúra, šport, sociálna pomoc a sociálne služby, história - tradície - folklór či propagácia - komunikácia - marketing.



Pravidlá stanovujú aj harmonogram, podávanie komunitných projektov bude možné do konca marca. Následne v apríli bude nasledovať výber komunitných projektov v komisiách pri MsZ a ich schválenie MsZ. Realizácia schválených projektov bude prebiehať od mája do novembra.



Nové pravidlá komunitných projektov by mali nahradiť doterajší systém rozdeľovania financií v rámci participatívneho rozpočtu. Mesto dáva možnosť obyvateľom a komunitám žijúcim na jeho území zapojiť sa do verejného života zásluhou finančného príspevku už štvrtý rok. Tento rok v rámci neho podporila tri projekty.