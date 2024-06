V Novej Bani majú pouličné schody ako z pohľadníc v Argentíne

Nová Baňa 21. júna (TASR) - V Novej Bani majú pouličné schody ako vystrihnuté z pohľadníc v ďalekej Argentíne. Tamojší gymnazisti sa totiž rozhodli, že skrášlia verejné schody svojimi kreatívnymi maľbami. Pri tvorbe sa inšpirovali španielskym umelcom Joanom Miróm a na svoj projekt získali aj podporu z participatívneho rozpočtu mesta Nová Baňa.



Riaditeľka Gymnázia Františka Švantnera Renáta Juhásová pre TASR uviedla, že škola chcela aj takýmto spôsobom vzbudiť už žiakov záujem o veci verejné a podporiť ich účasť v mestskej agende. Schody nachádzajúce sa hneď vedľa budovy školy denne využíva nielen verejnosť, ale aj mnohí študenti. Priestoru, ktorý vnímali ako šedý a ponurý, chceli dať podľa jej slov nový punc.



S myšlienkou podľa nej prišla učiteľka Cecilia Azame, ktorá pochádza z Argentíny. "Práve preto vznikla táto myšlienka, lebo od kedy som sa prisťahovala na Slovensko, tak som snívala, že takéto schody budeme mať aj tu. My v Južnej Amerike máme takéto schody všade," uviedla Azame.



Rodáčka z Argentíny si tiež myslí, že umenie poskytuje deťom priestor na kritické myslenie, dáva im možnosť byť kreatívnymi, ale zároveň pripúšťa aj chyby. "Mysleli sme si, že táto aktivita by bola dobrá na to, aby deti cítili, že tiež môžu niečo pekné robiť pre naše mesto," poznamenala.



Na projekte podľa riaditeľky participovali viacerí študenti gymnázia, maľovať pomáhali aj deti z miestnej logopedickej školy ale aj výtvarný odbor Základnej umeleckej školy v Novej Bani. Vedúca odboru Michala Lenčová priblížila, že maľby vznikali spontánne, na ich začiatku bol rozhovor, počas ktorého si študenti vymysleli námet.



Hlavnou myšlienkou je podľa Lenčovej únik do sveta lepšieho. Schody tak znázorňujú zem, džungľu, v ktorej sa nachádza tiger, ale aj nebo. Dielo, na ktorom pracovalo viac ako 50 ľudí, žiari rôznymi farbami. "Farebnosť vznikla spoločne, na základe toho, že jeden inšpiruje druhého, ako v hudbe, keď improvizujú," podotkla.



Na schodisku by chceli podľa Juhásovej osadiť ešte odpadkový kôš, kvetináč a premaľovať aj zábradlie. Pozdĺž schodov vysadili skalné ruže. Sumou 600 eur podporilo projekt mesto Nová Baňa prostredníctvom svojho participatívneho rozpočtu. "Zapáčila sa nám myšlienka prepojenia školskej sféry s verejnou sférou. Zároveň sme získali možnosť vynoviť si tento verejný priestor," zhodnotila Lenka Šubová z novobanského Mestského úradu.