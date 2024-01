Nová Baňa 24. januára (TASR) - Mestskú chatu pri Tajchu v Novej Bani zničili vandali. Polícia o prípade informovala na sociálnej sieti, podľa jej slov vznikla mestu škoda odhadnutá na 19.000 eur. Primátor Novej Bane Branislav Jaďuď v tejto súvislosti pre TASR uviedol, že s podobnými prejavmi násilia v meste zatiaľ problémy nemali.



"V období decembra a januára doposiaľ neznámy páchateľ násilím vošiel do chaty, kde rozbil interiér vstupnej miestnosti, kuchynky, kúpeľne a miestnosti určenej na spanie. V podkroví zničil miestnosti určené na spanie a poškodil aj drevené zábradlie na schodisku," uviedla polícia na sociálnej sieti s tým, že pri obhliadke činu zaistila stopy a prípad vyšetruje ako poškodzovanie cudzej veci.



Primátor v tejto súvislosti priblížil, že objekt sa nachádza v rekreačnej oblasti, kam aj v tomto zimnom období chodí pomerne dosť ľudí. "Nie je to na opustenom mieste, v tmavom kúte. Máme tam všade verejné osvetlenie, je tam kamera, sú tam obývané rodinné domy vzdialené od objektu asi 20 metrov," poznamenal Jaďuď.



Podľa primátora samospráva plánovala obnovu tejto chaty ešte pred tým, ako bola zničená vandalmi. "Objekt bol, dá sa povedať, v zodpovedajúcom technickom stave, nebol rozbitý, ale teraz je potrebné ho zabezpečiť, lebo je rozbitý," podotkol s tým, že ho zabezpečili proti neželanému vstupu. Rekonštrukciu budú podľa jeho slov musieť zaradiť do skorších plánov.



"Nás vyrušuje najmä to, že keď niekto príde niečo rozbiť, tak neprišiel lúpiť. V chate nie je nič na ukradnutie, ale prišiel to rozbiť. Ak sa to podarí objasniť, budeme veľmi zvedaví, či to bol nebodaj náš obyvateľ alebo niekto iný," dodal s tým, že problémy s násilným správaním v meste neevidujú.