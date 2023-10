Miesto, kde stál Potterov parný stroj, má priťahovať turistov

Nová Baňa 12. októbra (TASR) - V Novej Bani predstavili vo štvrtok projekt stabilizácie a konzervácie výnimočného náleziska základov Potterovho parného stroja a jeho následného sprístupnenia verejnosti. Potterov parný stroj je prvý atmosférický parný stroj, ktorý postavil v Novej Bani pred vyše 300 rokmi anglický konštruktér Isaac Potter.



Miesto, kde stroj stál, objavili len pred niekoľkými rokmi. Mesto Nová Baňa sa snaží spolu s občianskymi združeniami túto pamiatku zachrániť a sprístupniť verejnosti.



Ako pre TASR uviedol Branislav Medveď z Občianskeho združenia Nová Baňa, projektová dokumentácia na tieto práce je realizovaná vďaka finančnej podpore Rozvojovej agentúry BBSK prostredníctvom členského príspevku v oblastnej organizácii cestovného ruchu Región Gron.



Keďže časť miesta, kde stroj kedysi stál, sa dnes nachádza pod cestou, cieľom je odkryť aj túto menšiu časť a odkloniť cestu o niekoľko metrov. "V rámci projektu by sa mal zrealizovať napríklad aj oporný múr a nálezisko by sa malo trvalo prestrešiť," pripomenul Medveď.



Iniciátori by chceli dať náležitú tvár aj celému areálu, kde sa Potterov parný stroj nachádzal. "Chceme vyhlásiť architektonickú súťaž na to, ako by mal celý areál v budúcnosti vyzerať. Mala by zároveň reflektovať bohatú históriu baníctva tohto mesta," uviedol ďalej Medveď.



Súčasťou prezentácie bola aj prehliadka malej expozície, ktorá približuje históriu a objavy, spojené s areálom, tiež prehliadka neďalekej štôlne Tag a predstavenie novej baníckej klopačky pri Baníckej kaplnke.