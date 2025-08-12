Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
MEDVEĎ V NOVEJ BANI: Radnica vyzýva na obozretnosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

V súvislosti s touto udalosťou bol kontaktovaný Zásahový tím medveďa hnedého - stred.

Autor TASR
Nová Baňa 12. augusta (TASR) - Pri vodojeme na ulici Šibeničný vrch v Novej Bani v pondelok 11. augusta o 13.30 h zaznamenali výskyt medveďa. Informovala o tom novobanská radnica na sociálnej sieti.

Občanov zároveň upozornila na zvýšené riziko pohybu medveďa v blízkosti obydlí a vyzvala ich, aby boli maximálne obozretní, nepohybovali sa v okolí miesta výskytu a nevstupovali do porastov, kde by sa zviera mohlo nachádzať.

„V súvislosti s touto udalosťou bol kontaktovaný Zásahový tím medveďa hnedého - stred, ktorý situáciu monitoruje,“ uviedlo mesto.
