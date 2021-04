O prostriedky z rozpočtu mesta Nová Baňa sa uchádzajú tri projekty

Nová Baňa 7. apríla (TASR) – O finančné prostriedky z participatívneho rozpočtu mesta Nová Baňa sa uchádzajú tri projekty. Samospráva o pridelení financií rozhodne do konca apríla, potvrdil pre TASR primátor mesta Branislav Jaďuď.



Verejnosť a organizácie mohli podávať návrhy projektov, pre ktoré chceli získať prostriedky z participatívneho rozpočtu mesta, do 31. marca a to v oblasti dopravy, životného prostredia, kultúry či športu. „Podané boli tri žiadosti a týkajú sa aktivít v lesoparku Zvonička a areálu pri Baníckej kaplnke,“ prezradil Jaďuď.



Cieľom participatívneho rozpočtu je umožniť občanom mesta rozhodovať a podieľať sa na rozvoji mesta a zlepšiť napĺňanie potrieb jeho obyvateľov. „Do 30. apríla bude komisiou pri mestskom zastupiteľstve vybraný návrh, ktorý bude podporený sumou 4000 eur,“ povedal Jaďuď. Ako dodal, v budúcom roku by samospráva chcela v rámci participatívneho rozpočtu vyčleniť aspoň 8000 eur. V budúcich rokoch by chcel pritom primátor občiansky rozvoj podporiť ešte vyššou sumou.