Nová Baňa opäť uvažuje o predaji kultúrneho domu Štále

Nová Baňa 30. septembra (TASR) – Mesto Nová Baňa opäť uvažuje o predaji kultúrneho domu (KD) v časti Štále, dôvodom má byť nízka využiteľnosť a nerentabilnosť. Časť obyvateľov, ale aj niektorí poslanci nesúhlasia a tvrdia, že v súvislosti s pandémiou nie je vhodné odvolávať sa na tohtoročné hodnotenie výnosov. Do opráv a rekonštrukcie KD Štále navyše mesto za posledné roky investovalo viac ako 62.000 eur. TASR o tom informovala poslankyňa mesta Viktória Valachovičová.



„Členovia komisie územného plánu, životného prostredia a majetku navrhli do najbližšieho pracovného stretnutia poslancov zaradiť do diskusie aj návrh na predaj budovy KD Štále,“ potvrdila správkyňa majetku mesta Dáša Zigová. Dôvodom má byť jeho nízka využiteľnosť a ekonomická nerentabilnosť. Prostriedky získané predajom by mesto chcelo využiť na dobudovanie KD v centre voľného času či zväčšenie kapacít v materskej škole v časti Štále.



O predaji KD Štále Nová Baňa uvažovala už pred niekoľkými rokmi, nakoniec ho v apríli 2017 zo zoznamu nehnuteľností vo vlastníctve mesta určených na predaj vyškrtli. Následne mesto investovalo v niekoľkých etapách do obnovy a rekonštrukcie budovy viac ako 62.000 eur. „Predaj KD Štále mi vzhľadom na prostriedky investované do budovy v uplynulých rokoch príde nesystematický,“ upozornila Valachovičová a dodala, že s predajom nesúhlasia ani ďalší mestskí poslanci.



„Treba tiež pripomenúť, že budova bola vybudovaná svojpomocne v 70. a 80. rokoch. Obyvatelia Štálov, ale aj organizácie a podniky z celého mesta podľa údajov z kroniky odpracovali pri výstavbe spolu vyše 30.000 dobrovoľníckych hodín. Ak by sme to chceli premeniť na financie, podľa súčasnej priemernej mzdy v stavebníctve hodnota brigádnických hodín spolu činí takmer 123.000 eur,“ dodala Valachovičová.



KD Štále pozostáva zo sály s javiskom, vestibulu, sociálnych zariadení, kuchynky, dvoch skladov, priestoru na poschodí a z dlhodobo prenajatého priestoru za javiskom, kde vedie samostatný vchod. „Mesto ho v roku 2019 prenajalo komerčne sedemkrát, ostatné prenájmy boli poskytnuté zdarma, napríklad pre školy,“ vysvetlila Valachovičová. Počet prenájmov by údajne mohol byť v budúcnosti zvýšený poskytnutím sály na rodinné oslavy či firemné akcie.



„Príjem z prenájmu KD Štále sa ročne pohybuje okolo 1000 eur, príjem za prenájom nebytového priestoru je ročne 1500 eur,“ priblížila správkyňa majetku mesta s tým, že aktuálny stav budovy si vyžaduje rekonštrukciu strechy vo výške približne 10.000 eur. O osude kultúrneho domu sa podľa nej rozhodne až po upokojení situácie okolo pandémie nového koronavírusu.