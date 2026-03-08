Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nová Baňa plánuje obstarať nový územný plán

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nová Baňa 8. marca (TASR) - Mesto Nová Baňa plánuje obstarať nový územný plán mesta. Prípravnú územnoplánovaciu dokumentáciu plánuje spracovať v priebehu tohto roka a začiatkom budúceho sa chce uchádzať o prostriedky na spracovanie územného plánu. Informovala o tom novobanská radnica.

Samospráva v tejto súvislosti vyzvala vlastníkov pozemkov v katastrálnom území Novej Bane, aby si podali podali žiadosti o zaradenie pozemkov určených na výstavbu do územného plánu mesta. Žiadosti môžu podávať aj s parcelami registra „E“ evidovanými na katastrálnej mape.

Predpísaná forma žiadosti o zaradenie pozemku do územného plánu mesta Nová Baňa nie je stanovená, žiadosť je potrebné spracovať individuálne podľa potrieb a podmienok žiadateľa,“ uviedla samospráva s tým, že vymedzená doba na podávanie žiadostí zatiaľ nie je stanovená.
.

