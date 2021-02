Mesto Nová Baňa plánuje spoplatniť parkovacie plochy v Kohútove

Nová Baňa 25. februára (TASR) – Mesto Nová Baňa plánuje spoplatniť parkovanie na plochách v lokalite Kohútovo, ktorá sa nachádza v blízkosti turistami vyhľadávaných atrakcií v okolí mesta. Poslanci mesta návrh na reguláciu parkovania schválili na stredajšom (24. 2.) mestskom zastupiteľstve (MsZ).



Samospráva chce v budúcnosti spoplatniť parkovanie na dvoch odstavných plochách v Kohútove, podľa primátora Branislava Jaďuďa by tak mohlo vzniknúť spoločne viac ako 40 platených parkovacích miest. Prvotným návrhom je zaviesť celodenný parkovací systém úhradou prostredníctvom SMS správy v hodnote 3 eur. Presné detaily budúcej regulácie parkovania v lokalite však určia až zmeny vo všeobecne záväznom nariadení o parkovaní na území mesta.



Parkovacie plochy v Kohútove sa nachádzajú v blízkosti turisticky atraktívnych lokalít, akými sú budova Zvonička, rozhľadňa Háj i pripravované ferraty na Havranej a Červenej skale. Podľa primátora je ale prístup do lokality problematický a kapacita miestnych plôch na parkovanie nedostačujúca. „Nejde nám o zárobok, ani nechceme ľudí pozývať, aby prišli parkovať sem. Naopak, aj týmto spôsobom chceme návštevníkov smerovať na bezplatné odstavné plochy na autobusovej a železničnej stanici,“ vysvetlil pre TASR Jaďuď s tým, že tento postoj bude mesto zastávať aj v infokampani.



Prevádzkovanie platených parkovacích plôch by podľa schváleného návrhu mali zabezpečovať Technické služby mesta Nová Baňa. Vyzbierané finančné prostriedky by v budúcnosti boli použité na náklady spojené s udržiavaním čistoty a údržbou turistických chodníkov, rozhľadne i budúcich ferratových ciest.