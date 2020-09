Nová Baňa plánuje vybudovať novú ferratu, vzniknúť môže už na jar

Nová Baňa 20. septembra (TASR) – V Novej Bani by už na jar budúceho roka mohli vzniknúť nové ferratové cesty. Mesto na ich vybudovanie vyčlenilo z rezervného fondu 20.000 eur. Poslanci návrh schválili na stredajšom (16. 9.) mestskom zastupiteľstve, informácie o projekte pre TASR priblížil primátor mesta Branislav Jaďuď.



„Myšlienka vybudovania ferraty vznikla približne pred pol rokom a vychádza z úspešného ferratového komplexu na Skalke v Kremnických vrchoch,“ vysvetlil Jaďuď. Podľa slov primátora odborníci identifikovali vhodné miesto na vybudovanie ferrát v lokalitách Červená a Havrania skala. Tie sa nachádzajú v masíve vrcholu Háj, ktorý je dominantou okolia Novej Bane.



Vybudovanie ferratových ciest podľa Jaďuďa nadväzuje na viacročné aktivity mesta, a to najmä vybudovanie náučného chodníka. Ten vedie z Novej Bane popri Červenej a Havranej skale na vrchol Háj, kde sa nachádza aj turistická rozhľadňa. Zrekonštruovaná tiež bola budova nazývaná Zvonička. Slúžiť by mala ako požičovňa ferratových setov, ponúkať by tam mohli aj občerstvenie.



Vzhľadom na dobrú dostupnosť a nenáročnosť terénu chce mesto vybudovať aj detské ferratové cesty, pre dospelých zas plánujú menej náročné ferraty s obťažnosťou A a B.



Nová Baňa na vybudovanie ferratových ciest z rezervného fondu vyčlenila 20.000 eur, ďalšie finančné prostriedky by mala poskytnúť Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu. „Verím, že projekt by mohol byť dokončený už v jarných mesiacoch budúceho roka,“ povedal Jaďuď.